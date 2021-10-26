2021/10/26 | 22:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاحتجاجات متواصلة وانشقاق سفراء مع غلق أجواء مطار الخرطوم الخرطوم- نيويورك- الزمان واصل سودانيون مناهضون للعسكر الثلاثاء احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته. فيما اعلن سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يطالب بالإفراج عن حمدوك..والبرهان:إنه آمن في منزلي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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