غوتيريش‭ ‬يطالب‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬حمدوك‭..‬والبرهان‭:‬إنه‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬منزلي‭ ‬

2021/10/26 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاحتجاجات‭ ‬متواصلة‭ ‬وانشقاق‭ ‬سفراء‭ ‬مع‭ ‬غلق‭ ‬أجواء‭ ‬مطار‭ ‬الخرطوم‭ ‬ الخرطوم‭- ‬نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬ واصل‭ ‬سودانيون‭ ‬مناهضون‭ ‬للعسكر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬احتجاجهم‭ ‬على‭ ‬سيطرة‭ ‬العسكريين‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬وإخراجهم‭ ‬شركاءهم‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الحكم،‭ ‬بعدما‭ ‬قُتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬مناهضة‭ ‬لخطوته‭. ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬سفراء‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وسويسرا‭ […]

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