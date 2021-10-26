تراجع‭ ‬مناسيب‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬ومشكلة‭ ‬العراق‭ ‬أكبر‭ ‬بعد‭ ‬انخفاض‭ ‬نهر‭ ‬سيروان‭ ‬

2021/10/26 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمداني‭ ‬يلوح‭ ‬بالشكوى‭ ‬عند‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬ دربنديخان‭ (‬العراق‭- ‬طهران‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعرب‭ ‬مسؤولون‭ ‬عراقيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬إزاء‭ ‬التراجع‭ ‬الكبير‭ ‬لمنسوب‭ ‬نهر‭ ‬سيروان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬العراق،‭ ‬بفعل‭ ‬قلة‭ ‬الأمطار‭ ‬وسدود‭ ‬خلف‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ينبع‭ ‬النهر،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الزراعة‭ ‬والإنتاج‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الغارق‭ […]

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