2021/10/26 | 22:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحمداني يلوح بالشكوى عند محكمة العدل الدولية دربنديخان (العراق- طهران -(أ ف ب) – الزمان أعرب مسؤولون عراقيون الثلاثاء عن قلقهم إزاء التراجع الكبير لمنسوب نهر سيروان في شمال شرق العراق، بفعل قلة الأمطار وسدود خلف الحدود في إيران من حيث ينبع النهر، ما يؤثر على الزراعة والإنتاج الكهربائي في العراق الغارق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع مناسيب المياه في ايران ومشكلة العراق أكبر بعد انخفاض نهر سيروان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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