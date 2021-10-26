2021/10/26 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل زعيم حزب الأمة القومي السوداني، صديق الصادق المهدي، من منزله، الثلاثاء، بحسب ما نقلت "رويترز" عما وصفتها بـ"مصادر عائلية".

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