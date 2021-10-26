القبض على متورطين في عملية تفجير بوابة بناية محكمة ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى

2021/10/26 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، القاء القبض على اثنين من المتورطين في عملية تفجير بوابة بناية محكمة ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى أمس.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الاول 2021)، انه "استناداً الى معلومات استخباراتية دقيقة تمكن اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من القاء القبض على اثنين من المتورطين في عملية تفجير بوابة بناية محكمة ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى والتي وقعت بتأريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١".

واضاف البيان ان "عملية إلقاء القبض جاءت على المتهمين بعد تشكيل فريق عمل يتكون من الفوج الثالث ل٢ وقسم استخبارات الفرقة اضافة الى شرطة ناحية ابي صيدا وكذلك التعاون من قبل اهالي المنطقة وحصول الموافقات القضائية".

واشار البيان الى انه "تم تدوين أقوال المعتقلين قضائيًا بعد اعترافهم صراحة بنصب وتفجير العبوات الناسفة ، اذ جرى تسليمهم الى الجهات المختصة".

وأفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بجرح 3 منتسبين في القوات الأمنية جراء سقوط قذيفة هاون قرب احد المحاكم بمحافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ "ناس" (25 تشرين الأول 2021)، ان "قذيفة هاون سقت قرب محكمة ناحية ابي صيدا التابعة الى قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

واشار المصدر الى ان "الحادث ادى الى جرح (3) منتسبين بجروح متفاوتة".

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