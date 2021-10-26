2021/10/26 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية فتح الباب أمام استيراد الاسماك من الخارج، بعد ظهور حالات الإصابة بفيروس “كوي هيربس” في بعض المحافظات، فيما أكدت الفيروس سينتهي في السمكة المصابة حالما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة عبر لـ”NNC” تجدد منع استيراد الأسماك لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة عبر لـ”NNC” تجدد منع استيراد الأسماك لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة عبر لـ”NNC” تجدد منع استيراد الأسماك لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).