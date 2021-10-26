السماوي: هذه النتائج لن تقبل ولن تمرر ولن تشكل حكومة جديدة

2021/10/26 | 23:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل السياسي، اياد السماوي، اليوم الثلاثاء، ان هذه النتائج لن تقبل ولن تمرر ولن تشكل حكومة جديدة، مشيرا ان التدخلات الخارجية تتم بعلم رئيس حكومة تصريف الاعمال وهو جزء من هذا المخطط وقال السماوي لبرنامج “حصاد الايام” ان “مواقف بلاسخارت عهدناها في اكثر من مشهد تدخلت في امور خارج مهامها”، مبينا ان […]

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