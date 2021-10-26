المفوضية تعلن إتمام جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات

2021/10/26 | 23:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مفوضية الانتخابات، إتمام جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، داعية وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج إلى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد.

المفوضية سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي

وقال المكتب الإعلامي لمفوضية في الانتخابات في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المفوضية أتمت النظر بجميع الطعون يوم أمس الاثنين الموافق 25 تشرين الأول/أكتوبر2021 وبينت مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها بشكل يومي منذ أن باشرت بتسلم الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات".

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واتخذ مجلس المفوضين بحسب البيان "قرارًا بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من (2000) محطة موزعة على مختلف المحافظات استنادًا إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية".

وأشار البيان إلى أنه "ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقًا من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء الموافق 27 تشرين الأول/أكتوبر من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً، تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة (بغداد)".

وأكد على أن "المفوضية سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي".

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة إلى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد (قاعة الشرف/ ساحة الاحتفالات)".

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