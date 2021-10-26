2021/10/26 | 23:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 923jaGrllhw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخلاء جثث ضحايا مجزرة قرية الهواشة في المقدادية الى المستشفى) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخلاء جثث ضحايا مجزرة قرية الهواشة في المقدادية الى المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).