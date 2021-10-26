2021/10/26 | 23:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X2oYjmecb_M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: التصعيد في بغداد يشبه الدكه العشائرية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: التصعيد في بغداد يشبه الدكه العشائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).