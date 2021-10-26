السيد الصدر: لا ينبغي التغافل عن الإرهاب وجرائمه

2021/10/26 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، من التغافل عن الإرهاب وجرائمه.وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أنه "لا ينبغي التغافل عن الإرهاب وجرائمه، ولا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب".وأضاف: "فها هي قرية من قرى المقدادية يعصف بها الإرهاب في خضم الصراع السياسي، فلا ينبغي على المجاهد ترك السواتر، فما زال الإرهاب يتربص بالعراقيين المنون..أفيقوا يرحمكم الله والا فللإرهاب عودة".وفي وقت سابق، اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن استشهاد وإصابة 17 مدنياً بهجوم إرهابي على ناحية المقدادية.وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "هجوما ارهابيا على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، ما اسفر عن استشهاد 11 مدنيا وجرح 6 آخرين".

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