لجنة أميركية توافق على تطعيم الأطفال الأصغر سنا ضد كورونا

2021/10/26 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت لجنة من المستشارين الصحيين للحكومة الأميركية، الثلاثاء، بالموافقة على تطعيم الأطفال من عمر خمس إلى 11 سنة بلقاح شركتي فايزر-بايونتيك.

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