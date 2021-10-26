2021/10/26 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، مقتل وإصابة 17 مدنيا بهجوم "إرهابي" على قرية الرشاد في ناحية المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، اليوم (26 تشرين الاول 2021)، ان "هجوما ارهابيا على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، ما اسفر عن استشهاد 11 مدنيا وجرح 6 آخرين".

من جهته اكد نائب محافظ ديالى كريم علي، ارتفاع عدد ضحايا هجوم داعش الى اكثر من 36 قتيلا وجريحا، مشيرا الى ان سبب الهجوم يعود الى خطف عدد من المدنيين.

وقال علي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم الثلاثاء، ان "اعداد الضحايا في تزايد والمعارك لا زالت مستمرة، وبلغ عدد الضحايا لحد الان 11 قتيلا واكثر من 25 جريحا".

واضاف، ان "سبب الهجوم هو خطف عدد من المدنيين خلال الايام السابقة الامر الذي دفع داعش الى طلب فدية للافراج عنهم الا ان الامر تطور الى قتلهم والهجوم على القرية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تعلن حصيلة هجوم داعش على قرية الرشاد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تعلن حصيلة هجوم داعش على قرية الرشاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).