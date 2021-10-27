المرأة في الخليج والحداثة - حسن مدن

2021/10/27 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن من المحال كتابة تاريخ التحولات باتجاه الحداثة في مجتمعات الخليج والجزيرة العربية دون الوقوف عند خروج المرأة فيها نحو فضاءات التعليم والعمل ومشاركة الرجل في الشأن العام، إن عبر الحراكات المجتمعية، بما فيها تلك ذات الصلة بالشأن الوطني، أو عبر تبوؤ المواقع الإدارية في مؤسسات الدولة أو حتى في القطاع الخاص.بدأ ذلك عادة مع إرهاصات وبواكير تشكل الوعي الجديد في صفوف النساء على أيدي عدد محدود من طل ......





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