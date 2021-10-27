قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 16 - طلال الربيعي

2021/10/27 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي من الأربعينيات إلى الستينيات من القرن الماضي، قدمت وكالة المخابرات المركزية ما متوسطه 5 ملايين دولار سنويًا كمساعدات سرية لدعم الحكومات الإيطالية الوسطى مالياً واستخدام منح العقود لإضعاف سيطرة الحزب الشيوعي الإيطالي على النقابات العمالية.



كما شاركت في تفجيرات واغتيالات كجزء من عملية غلاديو.CIA activities in Italy

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