جيرو يهدي ميلان صدارة الكالتشيو بفوز صعب على تورينو

2021/10/27 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ميلان فوزًا صعبًا على حساب ضيفه تورينو، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.سجل أوليفيه جيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة ليتصدر جدول ترتيب المسابقة بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة.

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