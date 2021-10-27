2021/10/27 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R3NWA8fC6a4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د.حيدر العبودي: نسبة الطلبة الملقحين تجاوزت السبعين بالمئة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د.حيدر العبودي: نسبة الطلبة الملقحين تجاوزت السبعين بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).