2021/10/27 | 00:11 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: الحادث الإرهابي في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 00:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: الحادث الإرهابي في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: الحادث الإرهابي في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).