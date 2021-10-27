قتلى وجرحى في هجوم ديالى.. ومطالب بالابتعاد عن

2021/10/27 | 00:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تعرّضت قرية المقدادية، شرقي ديالى إلى هجوم من تنظيم "داعش"، أدى إلى مقتل 14 مواطنًا وإصابة 20 آخرين، بحسب الحصيلة الأولية.

قال تحالف عزم إن هجوم "داعش" على ديالى راح ضحيته ما يقارب 14 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا وفقًا للإحصائيات الأولية

وعلّق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على هجوم "تنظيم داعش" على قرية المقدادية شرقي ديالى، مؤكدًا أن الانشغال بالصراعات على المقاعد لا ينبغي أن يكون دافعًا لنسيان الإرهاب".

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وقال الصدر في تغريدة، رصدها "ألترا عراق"، إنه "لا ينبغي التغافل عن الإرهاب وجرائمه، مبينًا "ولا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب".

وأضاف الصدر، "فها هي قرية من قرى المقدادية يعصف بها الإرهاب في خضم الصراع السياسي، لافتًا إلى أنه لا ينبغي على المجاهد ترك السواتر، فما زال الإرهاب يتربص بالعراقيين المنون".

من جهته، طالب تحالف عزم، القائد العام للقوات المسلحة بتحقيق فوري بحادث الاختراق الأمني لـ"داعش" في المقدادية.

وقال الناطق الرسمي، باسم تحالف عزم، صلاح الجبوري، إن تحالفه "يطالب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق فوري بالخرق الامني لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى والذي راح ضحيته ما يقارب 14 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا وفقًا للإحصائيات الأولية".

وأكد الجبوري على ضرورة أن "يكون للقائد العام وحكومة ديالى المحلية وقفه جادة وإجراءات واضحة ورادعة لوقف الانتكاسات والخروقات الأمنية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين العزل في قرى ومدن ديالى المختلفة".

وأفاد مصدر أمني، بمقتل أشخاص وإصابة آخرين في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم "داعش" شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر "ألترا عراق"، بأن "تنظيم داعش شن هجومًا على قرية الرشاد في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

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