2021/10/27 | 00:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم يا على قرية الرشاد في ناحية المقدادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الهجوم الإرهابي على قرية الرشاد في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الهجوم الإرهابي على قرية الرشاد في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).