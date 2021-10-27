صالح يعلق بشأن الحادث 'الإرهابي' في ديالى: تذكير بـ5 أمور

2021/10/27 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، بشأن الحادث "الإرهابي" في ديالى، مشيرا إلى انه "محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد".

وذكر صالح، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (26 تشرين الاول 2021)، ان "الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد".

وأضاف، "وهو تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم اجهزتنا الامنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش واهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة".

واختتم تغريدة بالقول "الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل لجرحانا".

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