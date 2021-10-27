الكاظمي عن جريمة المقدادية: لن تمر من دون قصاص

2021/10/27 | 00:26 - المصدر: وكالة ناس

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جرّب الإرهابيون فعلنا.



نفي بما أقسمنا.

سنطاردهم أينما فرّوا، داخل العراق وخارجه؛ وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص...

واللهم فاشهد.

‏كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصراراً بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين.

مصطفى الكاظمي

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