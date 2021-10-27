2021/10/27 | 00:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: "قواتنا لن تبقي لفلول داعش من باقية وستتعقبهم في الخارج أيضاً" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 00:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: "قواتنا لن تبقي لفلول داعش من باقية وستتعقبهم في الخارج أيضاً") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: "قواتنا لن تبقي لفلول داعش من باقية وستتعقبهم في الخارج أيضاً") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).