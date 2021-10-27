2021/10/27 | 00:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H_dpeI8Nric

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جاسم الحريري: المشهد الانتخابي ما يزال يثير الاهتمام بسبب الأشكالات التي رافقت اعلان النتائج) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جاسم الحريري: المشهد الانتخابي ما يزال يثير الاهتمام بسبب الأشكالات التي رافقت اعلان النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).