الصدر: لا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد ونسيان الإرهاب

2021/10/27 | 00:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى عدم “نسيان الإرهاب”.وقال الصدر في تغريدة على “تويتر” ادناه نصها، إنه “لا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب”.

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