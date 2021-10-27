الحلبوسي يوجه دعوة للقوى السياسية بعد جريمة المقدادية

2021/10/27 | 00:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوة إلى القوى السياسية في أعقاب الهجوم الذي أودى بحياة عدد من أهالي قرية تابعة لقضاء المقدادية بديالى.

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وقال الحلبوسي في تدوينة تابعها "ناس"، (27 تشرين الأول 2021)، إن "استهداف الإرهاب للمدنيين الآمنين في ديالى دليل واضح على وحشيته ومحاولة مفضوحة لزعزعة الصف الوطني واللحمة الوطنية في قرى ومدن المحافظة".

وأضاف قائلاً "ندعو القوى السياسية الوطنية إلى تغليب مصلحة العراق على ما سواها وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة أبناء الوطن الواحد".

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