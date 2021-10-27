السيد الصدر: لا ينبغي التلهي بالصرعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب

2021/10/27 | 00:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، يحذر من التغافل عن الإرهاب وجرائمه، ويقول إنه لا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب، ويشير إلى أن الإرهاب يعصف بقرية المقدادية في خضم الصراع السياسي، ويدعو إلى عدم ترك السواتر، فما زال الإرهاب يتربص بالعراقيين.

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