الشيخ جمال الضاري: يجب ان لا تمر هذه الجريمة من دون حساب المقصرين

2021/10/27 | 00:58 - المصدر: قناة التغيير

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الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يعزي باستشهاد كوكبة من الأبرياء في ‫المقدادية جراء هجمات إرهابية خسيسة، ويقول إن هذه الجريمة يجب ان لا تمر من دون حساب المقصرين، ويطالب بضرورة ملاحقة القتلة المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل.

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