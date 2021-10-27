رئيس الجمهورية : الهجوم الارهابي على احدى القرى في ديالى “محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد”

2021/10/27 | 00:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استنكر رئيس الجمهورية برهم صالح الهجوم الارهابي على احدى القرى في ديالى ، ووصفه بانه :” محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد “.

وقال صالح في تغريدة على تويتر :” الحادث الارهابي الجبان على اهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد ، وهو تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم اجهزتنا الامنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش واهمية مواصلة الجهد الوطني لانهاء فلوله في كل المنطقة “.

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