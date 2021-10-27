2021/10/27 | 00:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر محلي تفاصيل هجوم داعش على قرية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .

وقال المصدر الامني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه :” ان قرية الرشاد أو (الهواشة) ، جنوب غرب المقدادية ، تعرضت الى هجوم بأسلحة متوسطة اعقبه قنص ، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى “.

وأضاف، أن “الهجوم نفذه داعش، منطلقاً من منطقة العيث التي تضم مساحات واسعة من الاراضي الزراعية ..



و يعد هذا الحادث الأكبر من نوعه ما بعد 2014”.

من جانبه، قال مصدر أمني إن “قرية الرشاد، الواقعة قرب معسكر تدريب المنصورية سابقاً، محاصرة من قبل القوات الأمنية التي تبحث عن المهاجمين باسناد قوات مكافحة الارهاب”، مضيفاً أن “حصيلة الهجوم بلغت 11 شهيدا و 20 جريحا في حصيلة نهائية “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني يكشف تفاصيل هجوم داعش على قرية شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني يكشف تفاصيل هجوم داعش على قرية شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).