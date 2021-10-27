الصدر : لا ينبغي التلهي بالصرعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب

2021/10/27 | 00:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضرورة عدم التغافل عن الارهاب وجرائمه .

وقال الصدر في تغريدة على تويتر :” لاينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الارهاب ، فهاهي قرية من قرى المقدادية يعصف بها الارهاب في خضم الصراع السياسي “.

واضاف :” لا ينبغي على المجاهد ترك السواتر ، فمازال الارهاب يتربص بالعراقيين المنون “.

وختم الصدر تغريدته بالقول : افيقوا يرحمكم الله ..



والا فللارهاب عودة “.

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