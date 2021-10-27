مراسلنا: مقتل 11 مدنيا وإصابة 6 آخرين بهجوم لـ"داعش" شرقي العراق



مراسلنا: مقتل 11 مدنيا وإصابة 6 آخرين بهجوم لـ
2021/10/27 | 00:58 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسلنا: مقتل 11 مدنيا وإصابة 6 آخرين بهجوم لـ"داعش" شرقي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 00:58.

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