“هواوي” تقتحم سوق السيارات الكهربائية بنظام “هارموني أو إس”

2021/10/27 | 00:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا اقتحمت شركة ”هواوي“ الصينية أخيرًا عالم السيارات الكهربائية، لكن من بوابة أنظمة التشغيل فائقة الجودة.وبحسب موقع ”giga.de“ الألماني المتخصص في التكنولوجيا الرقمية، فإن عملاق الهواتف الذكية الصينية يسهم في الطراز الجديد للسيارة الكهربائية الصينية (Arcfox Alpha S) من خلال نظامه التشغيلي الشهير (HarmonyOS)“.وأضاف الموقع أنه ”لم يتم تثبيت نظام التشغيل …

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