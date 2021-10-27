2021/10/27 | 00:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق، (40 كم شمال شرق بعقوبة)، عدنان التميمي، اليوم الثلاثاء، سقوط شهداء وجرحى في هجوم لتنظيم داعش الارهابي على اطراف قرية شمال شرق محافظة ديالى.وقال التممي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “4 مدنيين استشهدوا واصيب 10 اخرين في حصيلة اولية لهجوم داعشي على …

ظهرت المقالة الحصيلة الأولية لضحايا هجوم داعش في ديالى أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصيلة الأولية لضحايا هجوم داعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحصيلة الأولية لضحايا هجوم داعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).