على خلفية هجوم قرية الرشاد .. الحشد الشعبي : جاهزون للتحرك الى اية منطقة تشهد خرقا امنيا

2021/10/27 | 00:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت قيادة الحشد الشعبي انها بكامل الجهوزية للتحرك الى اية منطقة تشهد خرقا امنيا .وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان ،على خلفية الجريمة الارهابية في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى:" ان قيادة الحشد الشعبي بكامل جهوزيتها للتحرك الى اية منطقة تشهد خرقا امنيا .وتضع كافة امكاناتها العسكرية والامنية تحت امرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة اي خرق ولدعم قواتنا المسلحة البطلة".ونفت عمليات الحشد الشعبي ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بان قرية الرشاد في قضاء المقدادية التي حصل فيها الخرق الارهابي هي ضمن مسؤولية ابطال الحشد الشعبي، وبينت انه رغم ذلك بعد الحادث مباشرة تم ارسال تعزيزات من قبل عمليات ديالى للحشد الشعبي الى مكان الجريمة ./ انتهى

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