العمليات المشتركة : عازمون على مطاردة الارهاب في العراق وخارجه

2021/10/27 | 00:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت قيادة العمليات المشتركة العزم على تعقب الارهاب في العراق وخارجه حتى يتم الله نصره المؤزر .وقالت القيادة في بيان :" مرة اخرى يحاول مجرمو تنظيم داعش الارهابي الرجوع إلى اساليبهم اليائسة في استهداف المواطنين الآمنين الابرياء بعد عجزهم عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وبعد هزائم فلولهم وتخاذلهم من جراء الضربات الموجعة في معارك تطهير الأرض العراقية من دنسهم اينما حلوا " .واضافت :" لقد اقدم المجرمون على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط جراء الاعتداء ١١ شهيدا وعدد من الجرحى من المدنيين العزل"، مؤكدة :" ان العراقيين ، قيادة وشعبا وقوات أمنية وعسكرية ، عقدوا العزم وتوكلوا على الله بان لا يبقوا لهؤلاء الشراذم من باقية وسيتم تعقبهم سواء في العراق وخارجه حتى يتم الله نصره المؤزر ومعركتنا معهم مستمرة".وختمت بيانها بالقول :" سيبقى العراق عصيا على الإرهاب وحواضنه ولن تضعف الهمم أو تتأثر المعنويات بل سيزيدنا هذا الفعل الجبان إصرارا على تعقب المجرمين وإنزال أشد العقوبات بهم قصاصاً لدماء شهدائنا الأبرار"./ انتهى9

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