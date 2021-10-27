مقتل 11 شخصاً على الأقل في هجوم داعشي شرق العراق

2021/10/27 | 00:58 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 11 شخصاً على الأقل، الثلاثاء، في هجوم على قرية في محافظة ديالى، شرق العراق، نُسب لتنظيم داعش، على ما أفاد مصدران أمنيان.

واستهدف الهجوم قرية الرشاد في ديالى، وأسفر عن "مقتل 11 شخصاً وإصابة 13 بجروح"، كما قال مصدر أمني في المحافظة،

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بينما أشار مصدر أمني آخر إلى أن من بين الضحايا مدنيين، موضحاً أيضاً أنه من بين أبناء القرية العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية.

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