الحلبوسي: استهداف الإرهاب للمدنيين في ديالى محاولة لزعزعة الصف الوطني

2021/10/27 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، أن استهداف الإرهاب للمدنيين في ديالى محاولة مفضوحة لزعزعة الصف الوطني.وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أن "استهداف الإرهاب للمدنيين الآمنين في ديالى دليل واضح على وحشيته ومحاولة مفضوحة لزعزعة الصف الوطني واللحمة المجتمعية في قرى ومدن المحافظة".ودعا الحلبوسي، القوى السياسية الوطنية إلى "تغليب مصلحة العراق على ما سواها وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة أبناء الوطن الواحد".

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