التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير مسيرة مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي

2021/10/27 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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