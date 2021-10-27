عمليات بغداد تنفي دخول عجلات مفخخة إلى العاصمة بغداد.. ’ لم نصدر نداءً بهذا الصدد’

2021/10/27 | 01:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة عمليات بغداد ماتردد من أنباء عن دخول عجلات مفخخة إلى العاصمة بغداد، مؤكدة أنها لم تصدر أي نداءٍ بشأن ذلك.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني تلقى "ناس"، نسخة منه بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء (27 تشرين الأول 2021)، "تنفي قيادة عمليات بغداد ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تسجيل صوتي مسرب يتضمن تحذير من دخول عجلات مفخخة وتم نسبه إلى قيادة عمليات بغداد وتؤكد القيادة عدم صدور اي نداء منها بهذا الشأن".

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