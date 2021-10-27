قيادة عمليات بغداد توضح حقيقة دخول عجلات مفخخة لاستهداف العاصمة

2021/10/27 | 01:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، دخول عجلات مفخخة لاستهداف العاصمة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ان "قيادة عمليات بغداد تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تسجيل صوتي مسرب يتضمن تحذير من دخول عجلات مفخخة وتم نسبه إلى قيادة عمليات بغداد".

وأكدت القيادة وفقا البيان، "عدم صدور اي نداء منها بهذا الشأن".

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