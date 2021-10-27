2021/10/27 | 01:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف رئيس تحالف / تقدم / محمد الحلبوسي، استهداف الارهاب للمدنيين ، بانه :" محاولة مفضوحة لزعزعة الصف الوطني".وقال الحلبوسي في تغريدة على / تويتر/ :" ان استهداف الارهاب للمدنيين الآمنين في ديالى دليل واضح على وحشيته ومحاولة مفضوحة لزعزعة الصف الوطني واللحمة المجتمعية في قرى ومدن المحافظة".ودعا القوى السياسية الوطنية الى تغليب مصلحة العراق على ما سواها وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة ابناء الوطن الواحد ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : استهداف الارهاب للمدنيين محاولة مفضوحة لزعزعة الصف الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : استهداف الارهاب للمدنيين محاولة مفضوحة لزعزعة الصف الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).