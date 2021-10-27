عمليات بغداد تنفي وجود تحذير من دخول عجلات مفخخة

2021/10/27 | 01:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت قيادة عمليات بغداد، وجود تسجيل صوتي مسرب يتضمن تحذيرا من دخول عجلات مفخخة.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: "تنفي قيادة عمليات بغداد ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تسجيل صوتي مسرب يتضمن تحذيرا من دخول عجلات مفخخة وتم نسبه إلى قيادة عمليات بغداد".وأضافت، أن "القيادة تؤكد عدم صدور اي نداء منها بهذا الشأن".

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