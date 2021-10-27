اجتماع القوى السياسية يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تحمي مصالح البلد

2021/10/27 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

خلص اجتماع، استضافه رئيس الجمهورية، برهم صالح، أمس الثلاثاء، ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية، الى "ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد، واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون الى الحوار في حل المشكلات والاختلافات في وجهات النظر" .

وأشار الاجتماع الى أن "الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكونان وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف".

وشدد على "أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من اجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد، وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين، والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية" .

في غضون ذلك، اتخذ مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، في ختام النظر بالطعون، "قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها، والبالغة أكثر من (2000) محطة موزعة بين مختلف المحافظات، استناداً إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية"، موضحة أن عملية العد والفرز ستبدأ انطلاقاً من محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، تليها محافظة بابل يوم غد الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة (بغداد).

وفي السياق نفسه، قال عضو الفريق الاعلامي مهند مصطفى لـ"الصباح": إن "المفوضية ستباشر اعتباراً من (اليوم الأربعاء) عدّ وفرز 70 صندوقاً يدوياً من محافظة نينوى".

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