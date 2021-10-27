وزير العدل يوقع البروتوكول العربي لمنع الإتجار بالبشر

2021/10/27 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: اسراء خليفة

من المقرَّر أن يوقع يوم غد الخميس، وزير العدل سالار عبد الستار على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر ولاسيما النساء والأطفال بمقرِّ الأمانة العامة للجامعة العربيَّة.

ويعد البروتوكول ملحقاً مكملاً للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل

العرب.

وبحسب مصدر مسؤول لـ"الصباح"، يصل اليوم الاربعاء وزير العدل إلى القاهرة، لتوقيع البروتوكول الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن حماية ضحايا هذه التجارة مع كفالة حقوقهم الإنسانية كافة وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع هذا الاتجار.

ووقع البروتوكول خمس عشرة دولة عربية هي الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن وصدَّقت على الاتفاقية دولة قطر فقط.

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