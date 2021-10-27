اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي

2021/10/27 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

يتوجَّه اليوم الأربعاء آلاف الطلبة في بغداد والمحافظات لاداء الامتحانات الوزارية الدور الثاني لمرحلة السادس الاعدادي للعام الدراسي

2020 - 2021. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون لـ"الصباح": إنَّ "الوزارة وبالتنسيق مع المديريات العامة للتربية وجهاز الاشراف استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة باجراء امتحانات الدور الثاني لمرحلة السادس الاعدادي بجميع فروعه".

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