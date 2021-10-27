حركة امتداد ترفض إقحام الأمن في صراعات الكتل حول نتائج الانتخابات

2021/10/27 | 02:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلف الهجوم عشرات القتلى والجرحى (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

حملت حركة امتداد، إحدى القوى السياسية المنبثقة عن الاحتجاجات، الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية الخروقات الأمنية.

وذكرت الحركة في بيان، 27 تشرين الأول/أكتوبر، "في الوقت الذي تنشغل فيه أغلب الكتل السياسية بالصراع لأجل مصالحها الخاصة، ومحاولة إقحام الدور الأمني في تخبطاتهم واعتراضاتهم، ما ولد إرباكًا ملحوظًا، فإن محافظتنا العزيزة ديالى تعرضت إلى استهداف ارهابي من قبل تنظيم داعش وقد جاءت حصيلته الأولية 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا في قرية الرشاد ضمن قضاء المقدادية".

وأضاف البيان، "إذ نعزي أهالي وعوائل الشهداء من ضحايا الإرهاب، فإنّ أمن وسلامة المواطنين جميعًا مسؤولية تتحملها القوات الأمنية وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة"، مشددًا أنّ "استمرار الخروقات الأمنية بدون رادع يمثل استخفافًا بدماء العراقيين وهذا ما لا يجوز التهاون معه".

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