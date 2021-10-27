وزير الخارجية الأميركي يتحدث مع حمدوك

2021/10/27 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تحدث مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بعد إعادة الأخير إلى منزله في الخرطوم.

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