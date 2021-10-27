الخارجية الأمريكية ترحب بإطلاق سراح حمدوك

2021/10/27 | 03:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعرحبت الخارجية الأمريكية، بإطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.وذكرت الوزارة في بيان: أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصل برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء الثلاثاء، ورحب بإطلاق سراحه.وأضافت وزارة الخارجية أن بلينكن يجدد دعوته للعسكريين السودانيين إلى إطلاق سراح كافة القادة المدنيين المعتقلين.وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في وقت سابق من امس الثلاثاء عن عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله.ويأتي ذلك بعد سيطرة العسكريين على السلطة واحتجاز عدد من المسؤولين المدنيين في الحكومة، وإعلانهم حالة الطوارئ في البلاد.

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