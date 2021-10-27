2021/10/27 | 04:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dL-w_cmxkrw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة: قانون غسيل الأموال يقتصر على الغرامات المالية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة: قانون غسيل الأموال يقتصر على الغرامات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).