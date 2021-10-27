الرئاسة تعلن نتائج اجتماع برهم صالح وقادة قوى سياسية في قصر بغداد

2021/10/27 | 04:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت رئاسة الجمهورية، نتائج اجتماع لقادة كتل وأطراف سياسية رعاه رئيس الجمهورية برهم صالح بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أنّ "برهم صالح، الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر، في قصر بغداد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعددًا من قادة وممثلي القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي".

وأكّد الاجتماع، وفق البيان، "ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون الى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر".

وأشار الاجتماع، إلى أنّ "الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأنّ التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية".

وأكّد الاجتماع، على "أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية".

وسبق انّ طالبت الفصائل المسلحة، أحد الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، رئيس الجمهورية بالتدخل لحلّ الأزمة، محذرة من تداعيات "عدم الاستجابة إلى مطالبها وتأثيره على السلم الأهلي".

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